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Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırı!

Polis, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı

11 Mart 2017 10:16

Besteci ve aranjör Emrah Karaduman (30) ile şoförü, Eskişehir'de uğradıkları bıçaklı saldırıda yaralandı. DHA'nın haberine göre, Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Konser vermek amacıyla kente gelen Karaduman ile şoförü Volkan Karaca (37), etkinliğin yapılacağı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki gece kulübüne girerken kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun bazı yerlerinden yaralanan Karaduman, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, eli ve kolundan yaralanan Karaca ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emrah Karaduman'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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