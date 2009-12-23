Emrah bu gece “Dünya Bir Oyun Sahnesi”nde

Kenan Işık’ın sunduğu “ Dünya Bir Oyun Sahnesi” nin bu akşam ki konuğu Emrah olacak.

Emrah bu gece 00.40’da ATV ekranlarında yayınlanacak olan genel yönetmenliğini Nebil Özgentürk’ün, sunuculuğunu Kenan Işık’ın yaptığı "Dünya bir oyun sahnesi" adlı programa konuk oluyor. Programda Emrah’ın tüm hayat hikâyesi, albümleri, sinema filmleri, TV dizileri, hayatının tüm bilinmeyenleri ve sürprizleri konu edinilecek.



Emrah’ı ilk kez öğretmeni keşfetmiş

Elazığ'da öğretmenlik yapan Fehmi Ateş, İstanbul stüdyolarına Emrah'a sürpriz yapmak amacıyla geldi. Kaynak:118artist.com