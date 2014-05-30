Emrah annesine ücretsiz yaşlılık akbili mi çıkarttı?

Twitter gibi büyük bir şirkette 5 milyon dolarlık hisse alan şarkıcı Emrah'ın annesine ücretsiz yaşlılık akbili çıkarttığı öne sürüldü.

Yeni gelen yasayla birlikte yaşlılık kartı sayesinde otobüslere ücretsiz binen yaşlılara alınan karttan Emrah'ın annesine de çıkarttığı iddia edilierken, gayrimenkul zengini olduğu bilinen Emrah'ın bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Emrah'ın mal varlığı

Ünlü şarkıcının Bodrum’da 200 odalık bir otel satın aldığı öğrenildi. Uzun zamandır turizm sektörüne girmeyi planlayan ünlü şarkıcı, otelini satan kişinin acil paraya sıkışmasıyla çok uygun bir rakamla hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Dört yıldızlı, denize sıfır oteli değerinin çok altında satın aldığı iddia edilen şarkıcı, böylece kazancını emlaka yatıran medyatik isimler arasında birinciliği elinde tutmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının çeşitli yerlerde 100 dairesi ve 12 dükkânı olduğu söyleniyor.