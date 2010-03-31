Empire State'in 86. katından atladı!

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Adı henüz açıklanmayan 21 yaşındaki adamın binanın turistlerin gezmesine izin erilen 86. katından aşağıya atlayarak hayatını kaybetti.New York polis teşkilatı sözcüsü, 21 yaşındaki adamın atladığını belirterek, kazanın nedeninin ya da olayın intihar olup olmadığının bilinmediğini kaydetti.1930'de inşası tamamlanan "art deco" tarzındaki 102 katlı "Empire State" binasından, şu ana kadar 30'dan fazla kişi atlayarak intihar etti.Yaklaşık 443 metre yüksekliğindeki Empire State William F. Lamb tarafından tasarlanırken, 22 Ocak 1930'da ilk kazması vurulan bina resmi olarak 1 Maysı 1931 yılında açıldı.Gökdelenin açılış seremonisine dönemin ABD Başkanı Herbert Hoover da katılırken, 3 bin 400 işçi gökdelenin inşasında çalışmış, 5 işçi de binanın inşası sırasında hayatını kaybetmişti.Empire State, inşasının ardından 1972 yılına kadar dünyanın en yüksek binası ünvanına da sahip olmuştu.