Empire State binasının ışıkları Kobe Bryant için yandı

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ABD'nin New York kentinde bulunan Empire State binasının ışıkları dün Kobe Bryant için yıldız basketbolcunun uzun yıllar formasını giydiği Los Angeles Lakers'ın renklerinde yandı.

Empire State binasının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam ışıklarımız basketbol efsanesi Kobe Bryant'ı anmak için mor ve altın rengi yanacak. O dünya çapında milyonlara ilham veren bir isimdi ve aramızdan çok erken ayrıldı. Kalplerimiz bu olaydan etkilenen aile fertleri, arkadaşlar ve hayranlarla beraber" ifadeleri yer aldı.

New York'un sembollerinden olan bina sıklıkla spor müsabakaları, resmi tatiller ve hayatını kaybeden ünlü isimler için farklı renklerle ışıklandırılıyor.

Kobe Bryant pazar günü 13 yaşındaki kızı ve 7 yakını ile beraber bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.