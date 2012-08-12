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Yaşam

Empire State binası bir geceliğine kırmızı-beyaz oldu

Empire State binasının kuzey cephesi, 11 Ağustos Cumartesi gecesi 84. katından itibaren kırmızı ve beyaza büründü

12 Ağustos 2012 14:35

New York'un en büyük ve tarihi binalarından "Empire State Building" gökdeleni, Türk Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı.

Londra 2012 Olimpiyatları'nın başladığı geceden itibaren her gece, olimpiyatlara katılan ülkelerin bayraklarının renkleriyle ışıklandırılan Empire State binasının kuzey cephesi, 11 Ağustos Cumartesi gecesi 84. katından itibaren kırmızı ve beyaza büründü.

Binanın diğer cepheleri aynı gün İran (batı), Gürcistan (güney) ve Norveç (doğu) bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldı.

Olimpiyatların son günü olan bugün, bina ABD ve İngiltere bayraklarının renklerini yansıtacak.

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