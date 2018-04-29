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BBC Türkçe

Emojilerin gizli anlamları neler?

Londra'da bir şirket 2016 yılında emoji çevirmenliği için iş ilanı verdiğinde birçok yayın organı bu "yeni" durumu haberleştirmişti. Bugün artık tıpkı bir dilde kelimelerin farklı anlamları olduğu gibi emojiler de farklı anlamlarda kullanılmaya başlanır o

29 Nisan 2018 20:30

Londra'da bir şirket 2016 yılında emoji çevirmenliği için iş ilanı verdiğinde birçok yayın organı bu "yeni" durumu haberleştirmişti.

Çünkü emojiler 1990'lı yıllarda ilk kez telefonlarda kullanılmaya başladıklarından bu yana çok yol katetti.

Akıllı telefonların hayata girmesiyle de birçoklarına göre bir "lisana" dönüştü.

Dahası tıpkı bir dilde kelimelerin farklı anlamları olduğu gibi emojiler de farklı anlamlarda kullanılmaya başlanır oldu.

Taptaze görüntüsüyle bir seneden kısa bir süre önce kullanıma sokulan kruvasan emojisi, mevcut anlamının dışında, diktatörlüğün, faşizmin sembolü olarak da kullanılıyor.

Bunun arkasında ise İngiltere'nin ünlü perakende şirketi Tesco'nun mağazalarında yalnızca sade kruvasan satma kararı yatıyor. Bunu faşist bir adım olarak yorumlayanlar, kruvasan'ı özgürlüğün sembolü olarak kullanmaya da başladı.

Merhaba ya da güle güle anlamında kullanılan el sallama emojisinin Çin'deki sosyal medya kullanıcıları için çok farklı bir anlamı bulunuyor.

Bu sembol Çin'de, "güle güle artık benim arkadaşım değilsin" anlamına geliyor. Hatta batı kültüründeki "ortak parmak" işareti anlamına geldiği de söyleniyor.

Bu emojinin anlamı hakkında çok fazla görüş var. Bunlar arasında en popüler olanlarından biri, avokadonun, "ırkçı değilim" demenin bir sembolü olduğu…

Diğer bir popüler çeviriye göre ise, avokado, birine ne kadar orta sınıf biri olduğunu anlatmak için kullanılıyor.

Bu emoji özellikle son bir sene içinde dünya üzerindeki "baskıcı, çılgın liderleri" sembolize etmek için kullanılır oldu.

Bu emoji geleceğe dair umutların sembolü olarak kullanılıyor.

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