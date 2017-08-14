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Emojilerden 781 milyon lira kazandı

İlk gülen yüz emojisi babası tarafından kullanıldı

14 Ağustos 2017 15:03

Fransız Nicolas Loufrani, tasarladığı emojilerden 781 milyon lira kazandı. Loufrani'nin şirketi, dünyanın en büyük 150 lisans şirketinden biri oldu.

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre, gülen yüz emojisi ilk olarak Nicolas Loufrani’nin babası gazeteci Franklin Loufrani tarafından 1971’de kullanıldı. 1996 yılında İngiltere’de babasıyla Smiley şirketini kuran Loufrani, 1997 yılında ruh hallerini simgeleyen ifadeler üretti. Ürettiği emojiler, dijital ortamdan moda dünyasına kadar pek çok alanda kullanıldı.

Ürünlerinde gülen yüz kullanan markalardan telif hakkı alan Loufrani’nin şirketi dünyanın en büyük 150 lisans şirketlerinden biri oldu.

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