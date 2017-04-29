T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Emojiler telefon ve bilgisayarlardan mimariye taştı

Uzaktan sıradan yuvarlak desenler gibi gözüken 22 ayrı yüzde 22 ayrı ifade var

29 Nisan 2017 16:44

Bazı giyim markalarının koleksiyonlarını renklendirmek için kullandığı emojiler Hollanda’da ilk kez bir binanın dış cephesini süslemek için kullanıldı.

Verge’ün haberine göre, Hollanda’nın merkezinde yer alan Amersfoort şehrindeki binanın pencerelerinin dört köşesi de Attika Architekten adlı mimarlık firmasının girişimiyle emojilerle kaplandı. Uzaktan sıradan yuvarlak desenler gibi gözüken 22 ayrı yüzde 22 ayrı ifade var.

Rezidans ve AVM olacak

İlk kez Japon Shigetaka Kurita’nın internete kazandırdığı emojiler bugün dünya kültürünün bir parçası. Hollandalı mimarlar da oturma ve alışveriş alanı olarak tasarlanan bu binanın dijital çağa mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünerek bu kararı vermişler.

 

ETİKETLER

Emojimimari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24