Emojiler telefon ve bilgisayarlardan mimariye taştı

Bazı giyim markalarının koleksiyonlarını renklendirmek için kullandığı emojiler Hollanda’da ilk kez bir binanın dış cephesini süslemek için kullanıldı.

Verge’ün haberine göre, Hollanda’nın merkezinde yer alan Amersfoort şehrindeki binanın pencerelerinin dört köşesi de Attika Architekten adlı mimarlık firmasının girişimiyle emojilerle kaplandı. Uzaktan sıradan yuvarlak desenler gibi gözüken 22 ayrı yüzde 22 ayrı ifade var.

Rezidans ve AVM olacak

İlk kez Japon Shigetaka Kurita’nın internete kazandırdığı emojiler bugün dünya kültürünün bir parçası. Hollandalı mimarlar da oturma ve alışveriş alanı olarak tasarlanan bu binanın dijital çağa mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünerek bu kararı vermişler.