-EMO'DAN RTÜK'ÜN IPTV KARARINA DAVA ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), ''Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından uygun bulunmayan, isteğe bağlı yayın hizmetlerinin program kataloğundan çıkarılmasına'' ilişkin hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtıklarını bildirdi. EMO'dan yapılan açıklamada, Türkiye için yeni bir yayıncılık türü olan internet aracılığıyla televizyon yayıncılığı (IPTV) uygulamasına yönelik RTÜK'ün yayımladığı yönetmelikle ''baştan sansürcü bir yaklaşım ortaya konulduğu'' savunuldu. EMO'nun ''RTÜK tarafından uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerinin program kataloğundan çıkarılmasına'' ilişkin hükmün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtığı kaydedilen açıklamada, ''EMO tarafından bugün Danıştay'a yapılan başvuru ile RTÜK'ün 17 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 'IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği'nin ön denetim yoluyla sansür uygulamasına olanak tanıyan hükmü dava konusu yapılmıştır'' denildi. Dava dilekçesinde, ''bu düzenlemeye göre, kullanıcıların istedikleri zaman ve kendi tercihleri ile izleyebilecekleri ya da dinleyebilecekleri yayınlara ait katalog Üst Kurul'a sunulacak, Üst Kurul yapacağı inceleme sonucunda, uygun bulmadığı programları katalogdan çıkartılmasını isteyecektir'' denildiği ifade edilen açıklamada, platform işletmecisinin bu isteğe uymaması durumunda yönetmelik kapsamında yaptırımlarla karşılaşacağı belirtildi. ''Söz konusu düzenlemenin bir radyo veya televizyon yayınının önceden denetlenerek, yayınının engellenmesi anlamını taşıdığı'', bu durumun hukuka aykırı olduğu kaydedildi.