EMO: Yangın alarmını kaldıran yönetmelikle ilgili uyarımıza "Bunlar gençler, atlayıp kaçarlar" dendi!

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 2007’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yurt gibi binaların kapsam dışında bırakıldığını, yangın facialarına davetiye çıkaran yönetmeliğin iptali istemiyle açtıkları davada Danıştay’ın kendilerini haklı bulduğunu ancak yürütmeyi durdurma kararına uymayan idarenin, kararına itiraz ettiğini bildirdi. Üst düzey yetkilileri uyardıklarını belirten EMO'dan yapılan açıklamada "Yönetmelik yayımlanmadan önce en üst düzey yetkililerle görüşmeye ve durumun vahametini anlatmaya çalışan EMO’nun karşılaştığı anlayış; 'Bunlar genç adamlar, atlayıp kaçarlar. Yurtlara, okullara yangın algılama sistemi kurmaya ne gerek var' olmuştur" dendi.

EMO’dan yapılan açıklamada, yangında kız çocuklarının yaşamını yitirmesinin sorumlusunun “iktidarın aymazlığı” olduğu vurgulandı. Yangının bir gün önce değiştirilen elektrik sayacından çıktığı ya da elektrik kontağı olduğu yönünde açıklamalar yapıldığına işaret eden EMO, elektrik kontağının önlenemez bir felaket kaynağı olmadığını belirtti. Açıklamada, şöyle dendi: "Bugün yangın yaşanan yurt gibi binaları kapsam dışında tutarak yangınlara geçit veren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımlanmadan önce en üst düzey yetkililerle görüşmeye ve durumun vahametini anlatmaya çalışan EMO’nun karşılaştığı anlayış; 'Bunlar genç adamlar, atlayıp kaçarlar. Yurtlara, okullara yangın algılama sistemi kurmaya ne gerek var' olmuştur.”

Yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtıklarını anımsatan EMO, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun da 2009 yılında yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dikkat çekti. Ancak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile yargının idari davalardaki yetkisinin sınırlandığına işaret edilen açıklamada, mahkemenin de anayasa değişikliğini gerekçe göstererek “yerindelik denetimi” yapamayacağını bildirdiğini anımsattı. Açıklamada, buna karşın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bir kez daha EMO’nun haklı olduğuna hükmettiği, idarenin ise yürütmeyi durdurma kararını uygulamadığı gibi ısrarını sürdürerek karar düzeltme istediği ifade edildi. Davanın şu anda karar düzeltme aşamasında olduğuna işaret edilen açıklamada, “Halen karar düzeltme isteyerek idarenin muafiyet ısrarını sürdürmesi facianın ana nedenidir” denildi.