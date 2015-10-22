Emniyet'ten uyarı: HDP Genel Merkezi'ne keşif yapıldı, Demirtaş başta olmak üzere parti yöneticilerini koruyun!

Emniyet, HDP Genel Merkezi’ne yönelik istihbarat ve keşif faaliyeti yapıldığı bilgisine ulaştı. Emniyet'in tüm il valiliklerine gönderdiği yazıda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, parti yöneticileri, milletvekilleri ve adaylarına, mitinglere saldırı olabileceği uyarısında bulunuldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ankara’da 10 Ekim’de gerçekleştirilen ve en az 102 kişinin hayatını kaybettiği eşzamanlı gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gelen istihbari bilgiler doğrultusunda tüm il valiliklerine uyarı yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

Yazıda, bu nedenle tüm parti genel başkanları ve genel merkezlere yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılması istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyetlerin tespit ve deşifresi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında “HDP Genel Merkezi’nin keşfinin ve istihbaratının yapıldığına dair bilgilerin elde edildiği, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere parti yöneticilerine, milletvekillerine, adaylarına ve düzenleyecekleri mitinglere yönelik eylemler gerçekleştirileceği şeklinde bilgiler elde edildiği vurgulandı. Yazıda, bu bağlamda alınması istenen önlemler şöyle sıralandı:

Bilgiler sıklaştı



“10 Ekim tarihinde gerçekleşen bombalı saldırı olayı ve ülkemize yönelik olarak gerçekleştirilmesi muhtemel eylemler ile ilgili bilgilerin sıklaşması sebebi ile siyasi parti genel başkanları/yöneticileri, genel merkezleri ve ilçe teşkilat binalarına, havalimanı, hassas bölgeler, alışveriş merkezleri, kent meydanı, ulaşım araçları, devlet binaları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve düzenlenecek mitinglerde, emniyet tedbirlerinin artırılması, tedbirlerin gözden geçirilmesi, bomba şüphesi uyandıran şüpheli şahıs, paket, araçlar konusunda duyarlılığın artırılması, şehir giriş ve çıkışları ile önemli güzergah, kavşak, cadde, sokak, terminal ve istasyonlarda yapılan uygulama/kontrollerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde hassasiyet gösterilmesi, görevli personelin bilgilendirilmesi, bilgilerin kişi koruma ve güvenlik tedbirleri açısından değerlendirilmesi, koruma personelinin uyarılması, ilave güvenlik tedbirlerinin alınması, birim amirleri ve sıralı amirlerin görevleri esnasında, personelin kontrol ve denetimlerini artırmaları ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.”