"Demirtaş'ın 5 Ağustos'ta gazetecilerle yapacağı program suikast ihbarı nedeniyle iptal edildi"

Cumhuriyet gazetesi, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 5 Ağustos 2015 tarihinde gazetelerin Ankara temsilcileriyle yapması planlanan programın PYD’den gelen suikast ihbarı üzerine iptal edildiğini yazdı.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, PYD yönetiminden gelen bilgiler üzerine 20 Temmuz’daki Suruç katliamından sonra başlayan çatışma sürecinde IŞİD’e bağlı infaz timlerinin Türkiye’yi girdiği ve Demirtaş’a suikast yapacağı istihbaratı nedeniyle HDP Eş Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile HDP sözcüsü Ayhan Bilgen’in katılacağı bir programın iptal edildiği öğrenildi.

PYD yönetiminden HDP’ye iletilen bilgiye göre IŞİD’e bağlı 20 kişiden oluşan infaz timinin Türkiye’ye geldiği, infaz timinin hedefinin Demirtaş olduğu yönünde bilgi verildi. HDP yönetimi söz konusu istihbaratı hükümet yetkililerine ileterek önlem alınmasını talep etti.

İstihbarat üzerine Demirtaş’ın 5 Ağustos’ta Ankara’da yapacağı önemli bir program, başlamasına bir saat kala ertelendi. Demirtaş’ın başkentte medya organlarının Ankara temsilcileriyle saat 09.30’da yapacağı kahvaltılı toplantı, söz konusu toplantının başlamasına yaklaşık bir saat kala iptal edildi.

Gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerinin katılacağı toplantının ertelenmesi üzerine HDP’den yapılan açıklamada “Bugün (5 Ağustos 2015) 09:30’da gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelecekleri sohbet toplantısı, Eş Genel Başkanlarımızın programlarındaki değişiklik nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

Demirtaş aynı gün Brüksel’deki programa katılmak üzere yurt dışına çıktı.