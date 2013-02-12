Emniyet'ten TRT'ye: Kürt milletvekili yerine 'terör örgütü elemanı' deyin

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, TRT’ye gönderdiği 2001 yılındaki belgede, “Kürt kökenli” tabirinin yerine “Bölücülerce Kürt olarak isimlendirilen vatandaşlarımız”, “Kürt milletvekili” yerine ise “Terör örgütü elemanı” ifadelerini kullanmalarını tavsiye ettiği ortaya çıktı.

Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2001 yılında TRT’ye gönderdiği bir yazıyı köşesine taşıdı. Can Dündar’ın “12 yılda jargon nasıl değişti?” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

“Geçenlerde arşivi karıştırırken 2001’den bir belge buldum.

Emniyet’in, TRT‘ye gönderdiği bir yazı...

Terör haberlerinde “Kullanılacak Terminoloji”yi dikte ediyor. Devletin, “Neye ne denmeli, ne denmemeli” listesi, 12 yılda nereden nereye geldiğimizi kanıtlıyor.”

İşte o liste: