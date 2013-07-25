Emniyet'ten şiddet gören kadınlara ilginç tavsiyeler

Hazırladığı bröşürde 'Şiddet gördüğünüz anda iç odaya değil, dış kapıya doğru kaçın.' diyen Emniyet, ilginç tavsiyelerde bulundu.

Zaman'dan Fatih Karakılıç'ın haberine göre Emniyet'in hazırladığı bröşürde, kadınlara iç odalar yerine dış kapıya yakın yerlere kaçmaları önerilen broşürde, "Banyo, mutfak gibi delici, kesici aletlerin olduğu ve ayağınızın kayabileceği yerlerden uzak durun. Komşularınızla anlaşın, evinizden kavga sesi duyduklarında polisi çağırsınlar." denildi. Acil durumlar için bir arkadaş ya da komşuda, biraz para, yedek anahtar ve önemli belgelerin kopyasınının saklanması tavsiye edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün şiddete maruz kalan vatandaşlara yönelik hazırladığı broşürde ilginç öneriler yer alıyor. Bunlardan biri de birlikte yaşamamalarına rağmen eşinden tehdit alan kadınlara yönelik. Bu tür durumlarda evin kilidinin değiştirilmesi öneriliyor. Alınacak diğer tedbirler ise şöyle sıralanıyor: “Evde yalnız kalmamaya dikkat edin. Eski eşinizle karşılaşacak olursanız nasıl kaçabileceğinizi planlayın. Yakınlarınıza eşinizi evinizin ya da işyerinizin yakınında gördüklerinde size haber vermelerini tembihleyin. Eski eşinizle buluşmanız gerektiğinde mümkün olduğunca toplu yerlerde görüşün. Eski eşinizin saldırganlığını artırdığını bildiğiniz sözlerle konuşmamaya dikkat edin. Güzergâhlarınızı sık sık değiştirin. Çocuğunuzun okulu ve işyerinizin yöneticilerini durumunuzla ilgili bilgilendirin. Kanun uyarınca gereken tedbir kararının alınması için polise, aile mahkemesine veya savcılığa başvurun.”

Aile içi şiddeti ‘fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik’ olarak kategorize eden Emniyet, yeni bir tanımlama yaptı. Ekonomik şiddeti şu şekilde anlattı: “Eşi, çalışmaya ya da çalışmamaya zorlamak, para vermemek, şahsi mallarını ve ziynet eşyalarını almak, parasını veya banka kartını alıp geri vermemek, işe gitmesine engel olmak, ailenin parası ve tasarrufları için fikrini sormamak.”

Şiddete maruz kalanların öncelikle haklarını bilmeleri ve kullanmaktan korkmamalarının tavsiye edildiği broşürde şu görüşlere yer verildi: “Şiddete maruz kalıyorsanız, destek almaktan çekinmeyin. Hiçbir söz veya davranış şiddete gerekçe gösterilemez. Şiddete maruz kaldığınızda 155 Polis İmdat ile Alo 183 Aile ve Sosyal Hizmet Hattı’nı arayabilirsiniz. Polis merkezine başvurduğunuzda ücretsiz avukat talep etme hakkına sahipsiniz. Sadece şiddet anında değil, şiddete maruz kalmadığınız durumlarda da yardım ve destek isteyebilirsiniz."