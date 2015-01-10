Emniyet'ten öldürücü silah itirafı: Gezi olaylarında kullandık!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gezi olayları sırasında ‘öldürücü nitelikleri olduğu’ bilinen FN 303 marka silah kullanıldığını resmen kabul etti. Emniyet’ten, Abdullah Koç isimli gencin yaralanmasına ilişkin soruşturmaya gönderilen yazıda, Gezi eylemleri sırasında Kızılay’ın çeşitli noktalarında bu silahı kullanan personel bulunduğu bildirildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, ulusal ve uluslararası alanda yeminli teknik ve adli bilirkişilik yapan Ulusal Kriminal Büro’nun FN 303 ile ilgili raporunda, tüfeklerin kutularının üzerinde, “Ölüme sebep olabilir, yüze ve kafaya nişan almayınız” uyarısının bulunduğu belirtildi. Raporda, “FN 303 tüfekleri, ‘biraz öldürücü’ (less lethal) tüfeklerdir. Bu mermi bir insanın yüzüne, cildine, gözüne yaklaşık 11 kilo ağırlıklı bir balyozla vurulmuş gibi şok etkisi yapar.”

Envanterde yok

Abdullah Koç, Gezi eylemlerine destek amacıyla 2 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da yapılan gösteride yüzüne isabet eden plastik mermi ile yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıp kullanılmadığını Emniyet’e sordu. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden 27 Eylül 2013’te savcılığa gönderilen yazıda, “Envanterimiz kayıtlarında plastik mermi bulunmamaktadır” denildi. Koç’un avukatı Eylem Hakverdi’nin talebi üzerine soruşturmayı sürdüren savcı, 17 Ekim 2014’te hem Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne hem de Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yeniden bir yazı yazarak, olayda FN 303 marka tabanca ve mermi kullanılıp kullanılmadığını sordu. 10 Kasım 2014 tarihli cevaplarda, eylemler sırasında FN 303 savunma tüfeği ve mermisinin kullanıldığı belirtildi. Cevap metinlerinde, FN 303 savunma tüfeğinin nasıl bir silah olduğu da ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Abdullah Koç’un yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ederken Avukat Eylem Hakverdi, İçişleri Bakanlığı aleyhine de maddi ve manevi tazminat talebiyle Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Bakanlık’tan mahkemeye sunulan savunmada olaylar sırasında göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildiği savunularak “Müdahaleyi gerçekleştiren çevik kuvvetin envanterinde plastik mermi yer almamakta ve olaya ait herhangi bir görüntü kaydı bulunmamaktadır” denildi.

Kullandılar

Avukat Eylem Hakverdi, Ulusal Kriminal Büro’nun raporunda FN 303 mermisinin plastik mermi türünde olduğuna dikkat çektiğini vurgulayarak, “İçişleri Bakanlığı ve Emniyet plastik mermi kullanıldı mı sorusuna ‘Hayır envanterimizde plastik mermi yoktur’ yanıtı vermektedir. Ancak FN 303 ismi verilerek sorulduğunda, envanterlerinde ve eylemlerde bu silahın kullanıldığını kabul etmektedir. Ulusal Kriminal Büro da raporunda FN 303 mermisinin plastik mermi niteliğinde olduğuna işaret etmiştir. Gezi olayları sürecinde insanlar hedef alınarak öldürücü amaçlı olarak kullanılmıştır” dedi.

Biraz öldürücü

Ulusal ve uluslararası alanda yeminli teknik ve adli bilirkişilik yapan Ulusal Kriminal Büro’nun FN 303 ile ilgili raporunda, tüfeklerin kutularının üzerinde, “Ölüme sebep olabilir, yüze ve kafaya nişan almayınız” uyarısının bulunduğu belirtildi. Raporda, “FN 303 tüfekleri, ‘biraz öldürücü’ (less lethal) tüfeklerdir. Bu mermi bir insanın yüzüne, cildine, gözüne yaklaşık 11 kilo ağırlıklı bir balyozla vurulmuş gibi şok etkisi yapar.”