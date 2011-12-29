Emniyet'ten gazetecilere: Gözaltımız nasıldı, memnun kaldın mı?

T24 - KCK operasyonunda altında gözaltına alınıp, daha sonra serbest bırakılan gazeteciler, sorgu sonrası kendilerine anket adı altında ilginç sorular sorular sorulduğunu anlattı. Bu sorular arasında "Gözaltımız nasıldı, memnun kaldın mı?" da vardı.





KCK operasyonlarında gözaltına alınan ve mahkemede serbest bırakılan ETHA editörü Arzu Demir ve Fırat Dağıtım'da çalışan Şerafettin Sürmeli ile birlikte avukatlar Özcan Kılıç ve Sema Tarhan'ın gerçekleştirdiği basın toplantısında, emniyette ve adliyede yaşanılanlar anlatıldı.



BirGün gazetesinden Elçin Yaldıral'ın haberine göre; gazeteciler emniyette mülakat adı altında 'gizli sorgu'ya çekildiklerini anlattı.

"Anketleri doldurmadık"



Emniyetteki anket uygulamasına da dikkat çeken Demir şunları söyledi:



"Bizlerden ifade alamadıkları için bu kez bir anket koydular önümüze. Anket, emniyetten memnun musunuz? başlığı altında gerçekleştiriliyor. Ancak soruları okuduğunuzda özel yaşantınıza ilişkin sorularla karşılaşıyorsunuz. Cevaplarla ifadenizi almış oluyorlar. Doldurmayı reddettik.