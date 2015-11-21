Emniyetten 'Esedullah' genelgesi: İtibarımıza zarar veriyor

PKK’ya yönelik operasyonlarda ortaya çıkan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. En son Diyarbakır’da duvarlara yazılan ‘Esedullah Timi’ yazılarının ardından Emniyet Genel Müdürü’nün imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede, insan haklarını ihlal edici ve polisin itibarını zedeleyici her türlü davranıştan kaçınılması istendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’a yönelik saldırıyı yapan PKK'lı Kevser Eltürk’ün öldürüldükten sonra çıplak fotoğraflarının çekilip sosyal medyada yayınlanması, Şırnak’ta çatışmada öldürülen Hacı Lokman Birlik’in iple bağlanarak zırhlı aracın arkasından sürüklenmesi, Özel Harekât polisinin operasyon dönüşü tekbir getirip havaya ateş edildiği ana ait görüntüler, Silvan’da operasyonun ardından duvarlara ‘Esedullah Tim’, ‘Türk’ün gücünü göreceksiniz’, ‘Türksen övün, değilsen itaat et’, ‘Devlet geldi’, ‘Kızlar geldik, ininize girdik’ gibi yazıların yazılması, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Bu gelişmeler üzerine EmniyetGenel Müdürü Celalettin Lekesiz, 14 Kasım’da 81 ilin emniyet müdürlerine uyarı genelgesi gönderdi. Genelgede bu tür davranışlarda bulunan polislerle ilgili soruşturma açılması ve disiplin cezası uygulanması istendi. Genelgede şöyle denildi:

Hukuka aykırı

“Profesyonellikten uzak davranışlar, çok büyük özveri ve gayretlerle tesis edilen güven ve itibarımıza zarar vermektedir. Hukuka aykırı ve insan haklarını ihlal edici veya bu şekilde anlaşılabilecek her türlü hal ve hareketlerden özenle kaçınılmalıdır. Teşkilatımızın hukuka ve insan haklarına gösterdiği azami dikkat ve özene halel getirebilecek fiillerin vukuu halinde, sorumluları hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılmasında tereddüt edilmemeli. Bir olayla ilgili görüntüleme ve fotoğraflama çalışmaları sadece il emniyet müdürlüklerinde kurulu Olay Yeri İnceleme Birimlerinde görevli personeller tarafından yerine getirilmelidir. Olayla ilgili ses kaydı yapılmasının veya fotoğraf ve görüntü alınması planlı operasyonlarda sorumlu amirin, münferit veya ani gelişen olaylarda ise olayla karşılaşan ekip amirinin denetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilmelidir.

Polisin adli veya idari görevleri sırasında karşılaştığı olaylarda adli ve veya idari bir talimat alınmaksızın ses kaydı yapılmasının, fotoğraf ve görüntü alınmasının ve bu şekilde bireysel kayıtların paylaşılmasının, kullanım amacı ne olursa olsun adli açıdan 5237 sayılı TCK’nın 132, 133, 134, 135, 136 ve 286’ıcı maddelerinde sayılı suçlar, idari açıdan ise Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 8’inci maddesinde yer alan suçlardan yargılanacaktır. Teşkilatın pozitif algısına zarar veren hal ve hareketlere karşı müsamaha gösterilmeyecektir. Başta denetim görevinden sorumlu amirler olmak üzere tüm sorumlular hakkında gerekli adli ve idari sürecin başlatılması gerekmektedir.”