Emniyet’ten, Cumhurbaşkanı’na tüyler ürperten yurt raporu

T24 - İstanbul’da yüzlerce çocuğun koruma altına alındığı yurtlar, Emniyet tarafından mercek altına alındı. “Yuvadan satılık bebek” skandalının yer aldığı Bahçelievler 75. Yıl Kampusu’nun da aralarında bulunduğu yurtlar, en ince noktasına kadar incelendi. Yurtta büyüyüp evlenme nedeniyle ayrılanlar bile teknik takiple dinlendi. Hazırlanan rapor, skandal olduğu kadar korkunç gerçekleri de göz önüne serdi.



İstanbul'da Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın talimatıyla Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu, 80. Yıl Çocuk Gelişim Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Şeyh Zayed Vakfı Yurdu, Adalet Bakanlığı Eğitim Binası ve 4 adet hâkimler savcılar blokunun yer aldığı SHÇEK Bahçelievler 75. Yıl Kampusu, güvenlik güçlerince uzun süre yakın takibe alındı. Toplam 426 çocukla ilgili şok eden olaylar zinciri günyüzüne çıktı.



Yüzlerce çocuğun devlet korumasına alındığı yurtlarla ilgili çarpıcı gerçekleri içeren rapor; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Skandallar zincirine Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın el koyması bekleniyor. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, “Yuvadan Satılık Bebek” skandalına adı karışan kilit kuruluş olan SHÇEK Bahçelievler 75.Yıl Kampusu, güvenlik güçlerince yakın takibe alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kampusu, kurum müdürlerinden, girip çıkan araçlara kadar tek tek inceledi. Çevredeki kafelerle daha önce yurttan kaçan kızların gittiği tespit edilen yerler de kontrol edildi. Kurum çalışanları, yurtta büyüyüp evlenme nedeniyle ayrılanlara yönelik teknik takip yapıldı.





Tüm ayrıntılar raporda



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çalışmalarını tamamlayarak 4 ay önce raporunu tamamladı. İstanbul Valiliği’nce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunulan 7 sayfalık raporda; gayrimeşru yollarla hamile kalan yurttaki kızların, hamileliklerinin gizlenerek doğurdukları bebeklerin varlıklı ailelere kurum çalışanlarınca satıldığı iddiası tüm ayrıntılarıyla yer buldu. Bebeği doğuran annelere ‘bebek öldü’ denilerek satışın gerçekleştirildiğinin tespit edildiği de raporda belirtildi.





Doğuran kızların bebekleri satıldı



* Yurtta kalan çocuklar, idarenin baskısından kaçarak Taksim’deki barlarda konsomatrislik yapıyor.



* Dışarıda hamile kalıp gelen kızlar, hamilelik süresi boyunca kadın sığınma evinde kalıyor. Doğumdan sonra da bebekleri evlatlık olarak veriliyor.



* Doğan bebekler annelerine gösterilmiyor. Yasal bebek bekleme süresi usulsüzce düzenlenen raporlarla kısaltılıyor. Çocuklar varlıklı ailelere veriliyor.



* Kurum müdiresi ile organize hareket eden kurum doktoru, bebeklerin evlatlık verilebilmesi için hastalıklı raporu düzenliyor.



* Yurtta büyüyen M.A.’nın doğurduğu iki çocuktan 2 yaşındaki S.A., annesiyle hiç görüştürülmeden evlatlık verilmiş. Anneye, bebeğin “öldüğü” söylenmiş.



* T.T. adlı kız çocuğu, usulsüzce M.İ. aracılığıyla bilinmeyen bir aileye evlatlık verilmiş.



* Usulsüz evlatlık verilmelerde yöneticiler kişisel çıkar sağlıyor.



* Yurtta kalan çocukların aileleri hakkında, ‘çocuğa bakamaz’ raporu düzenlenerek apar topar evlatlık veriliyor. Ankara’da anneannesi olduğu halde 3 yaşındaki Y.U.’nun gizli olarak evlatlık verilmesi bunun örneğidir.



* Gönüllü anneler aracılığıyla çocuklar dışarı çıkarılarak farklı amaçlarla kullanılıyor.



* Evlatlık almak isteyen varlıklı ailelere çocukların dışarıda gösterildikleri tespit edildi.



* Yurtta kalan çocuklar üzerinde kurum yönetimi sürekli baskı ve şiddet uyguluyor.



* Yetkililer şekilcilik yaparak misafirlere karşı kurumu nezih bir yer gibi gösteriyor. Aslında despot bir yönetim var.



* Müdirenin yarattığı despot yönetim, çocuklar ve personel üzerinde olumsuz etki yaratıyor.



* Kurumu denetlemeye gelen müfettişlerin karşısına idareye yakın kişiler çıkarılıyor.



* Denetime gelen müfettişler yurt içerisinde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanıp, en iyi şekilde ağırlanıyor.



* Müdire kendisine lüks bir yaşam standardı sağlayarak zaman zaman yurtiçi ve yurtdışında gezilere katılıyor.



* Suçsuz ve suça itilmiş çocuklar aynı bahçeyi kullandığı için birbirlerini olumsuz etkiliyor.



* Çocuklar duvarlara tırmanarak kaçıyor, güvenlik zaafiyeti var.



* Yurtta ahlaki eğitim ve yönlendirme eksik



* Yurtta gördüğü baskı ve şiddetten kaçan M.G. isimli kız çocuğu, Taksim’deki barlarda uğradığı cinsel istismarın ardından polise sığındı. Beraber kaçtığı C. ve E. isimli kız aranıyor.



* Kurum doktoru M.E., çocuklarla ilgili sağlık raporları ve tedavilerinde usulsüzlük yaptığı T.D. ve hemşire N.K., F.C. ile kurum Müdiresi E.A’nın yapıya hizmet ettiği tespit edilmiştir.