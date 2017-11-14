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Emniyetten ceza yerine kask

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de polis ekipleri, kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı

14 Kasım 2017 16:57

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de polis ekipleri, kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı. Para cezası almayı beklerken, kendilerine ücretsiz olarak kask verilen sürücüler, şaşkınlık yaşadı. 
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mithat Tüzüner ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Saffet Özdemir, \'Kaskını Tak Hayatta Kal\' projesi kapsamında Akhan Mahallesi\'nde kontrol yaptı. Sponsorlar tarafından temin edilen kasklar, motosikleti kasksız kullanan sürücülere dağıtıldı. Motosiklet sürücüleri, kendilerine para cezası kesilmesi yerine ücretsiz olarak kask verilmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. 
Denizli Emniyet Müdürü Demir, amaçlarının ceza yazmak değil; hayat kurtarmak olduğunu belirterek, \"\'Kask\' deyip, geçmemek lazım. Motor sürücülerinin olmazsa olmazı, kasktır. Otomobilde emniyet kemeri neyse motosiklette de kask odur. Bu projeyi organize eden arkadaşlarımıza ve sponsor olan kişilere teşekkür ediyorum. Bu projeyi zaman zaman devam ettireceğiz\" dedi. Kask dağıtımına sponsor olan Ali Coşkun ise proje kapsamında 150 kask dağıtıldığını dile getirerek, şunları söyledi:
\"Biz de motosiklet kazalarını en aza indirmek, ölümleri durdurmak için bu tür projelere destek veriyoruz. Kendimiz de motosiklet kullanıcılarına yönelik 10\'ar kişilik gruplar halinde eğitimler, vereceğiz. Kapalı eğitimler kapsamında ani fren, panik freni, tehlikeyi hissetmek ve motosiklet kullanmaya hakim olmak gibi eğitimler vereceğiz. Eğitimlerle kaza oranlarını en aza indirmek istiyoruz. Ben 20 yıldır motosiklet kullanıyorum. Otomobille çok sayıda kaza yaptım; ancak motosikletle hiç kazam yok. Motosiklet uygarlıktır ve daha güvenlidir.\" 

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