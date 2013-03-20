'Baykal’a kamera tuzağı' sorusuna Emniyet nasıl cevap vermedi?

Emniyet İstihbarat Daire Başkan Vekili Gürsel Aktepe, milletvekillerinin Meclis’te ve Emniyet ziyaretinde yönelttiği sorulara yazılı yanıtlar gönderdi. Aktepe, “Deniz Baykal’a kim kamera tuzağı kurdu?” sorusuna tek cümlelik yanıt verip, “Basından öğrenildiği kadarıyla cumhuriyet savcılıkları tarafından soruşturma açıldığı bilinmektedir” demekle yetindi. “Başbakan’ı kim dinledi?” sorusuna da Emniyet’in yanıtı “İdari ve adli soruşturmalar devam etmektedir” oldu. Emniyet İstihbarat’ın diğer değerlendirmeleri şöyle:

hurriyet.com.tr'de yer alan haberde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, kent merkezlerinde konutların pencerelerini de izleyen MOBESE kameralarında “özel alanların perdelendiğini” bildirdi. Güncel konularla ilgili Meclis’e yazılı yanıtlar gönderen İstihbarat Dairesi, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP’li yöneticilere kurulan kaset tuzaklarının ardından özel dedektiflik firmalarına yönelik 11 operasyon yapıldığını, kravat-rozet kamera, jammer gibi çok sayıda teknik cihaz yakalandığını açıkladı.

'Kaset temizliği'

Kaset skandallarından sonra ne yapıldı?

Cumhuriyet savcılıkları tarafından soruşturma açılmış olup talep halinde adli birimlere gerekli destek verilmektedir. 9 Temmuz 2010’dan itibaren, çoğunluğu özel dedektiflik hizmeti adıyla çalışanlara dönük 11 operasyon yapıldı. 22 tabanca, bin 212 fişek, 127 video kaset ve CD, 11 fotoğraf makinesi, 171 gizli kamera düzeneği, 38 gizli ses kayıt cihazı, 9 jammer, 5 telsiz, 11 bilgisayar ve çok sayıda teknik cihaz ele geçirildi. 132 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı. Kravat kamera, rozet kamera, kol saati-gözlük görünümlü kameralar, oda parfümü içerisinde kayıt cihazları ele geçirildi.

GSM şirketleri dinleyebilir mi?

Hukuki anlamda GSM operatörlerinin dinleme yetkisi bulunmamaktadır. GSM operatörlerinin teknik alt yapılarının dinleme yapabilecek kabiliyette olup olmadığı tarafımızca bilinmemektedir.

MOBESE işletme kuralları ne?

Sabit MOBESE kameraları, özel alanları görmeyecek şekilde montaj yapılmaktadır. Hareketli MOBESE kameralarında, pencere gibi özel alanlara karşılık gelen yerlerde görüntü perdelemesi yapılmaktadır. Trafik kontrollerinde kullanılan kameralardan çekilen fotoğraflarda, yolcu koltuğundaki şahsın fotoğrafının perdelenmesi ile ilgili genelge bulunmaktadır.

Milletvekillerini dinliyor musunuz?

İstihbarat faaliyeti çerçevesinde halkın temsilcisi olan milletvekillerimizle ilgili dinleme talebinde bulunulmamaktadır.

Uydu dinlemesi var mı?

Dinlemelerde uydu teknolojileri kullanılmamaktadır. Yabancı istihbarat örgütleri veya devletler tarafından uydu ve benzeri sistemlerle yapıldığı iddia edilen dinlemelere ilişkin başkanlığımızın herhangi bir tespiti bulunmamaktadır. Açık kaynaklarda belirtilen bilgiler dışında teknik bilgimiz bulunmamaktadır. Havadan sahte baz istasyonu ile yapılan dinlemeleri açığa çıkarma imkanımız bulunmamaktadır.

Gizli dinleme birimi var mı?

Başka bir dinleme birimi veya başkanlığımızın bilgi ve emri dışında kullanılan cihaz söz konusu değildir. Dinleme merkezindeki bilgisayarlardan herhangibir veri aktarımı yapılması teknik olarak mümkün değildir. Kendi ürettiğimiz dinleme cihazı bulunmamaktadır. Demirbaştaki obzervasyon araçları gözetleme amacıyla kullanılmaktadır.

Sinagog bombalamasını neden önleyemediniz?

Terör ve organize suçların önlenmesi amacıyla çok ciddi çalışmalar yürütülmüş, önlenen pek çok eylem kamuoyunda güvensizlik algısı oluşmaması amacıyla duyurulmamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güvenlik güçlerinin gayretli çalışmalarına rağmen zaman zaman terör eylemleri gerçekleşebilmektedir.

Emniyet’te illegal yapı, ideolojik gruplar var mı?

Birimlerimiz bünyesinde tüm faaliyetler usul ve yasaya uygun olarak yetki ve görevlerimiz dahilinde yürütülmektedir. Usul ve yasaya aykırı davranan, yetki ve görevlerini suistimal eden personellerin belirlenmesi durumunda adli ve idari soruşturma yapılmaktadır. İddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

”Dinlenen milletvekilini bildir” talebine TİB’ten ret

Telekomünikasyon Başkanlığı ise komisyona gönderdiği yazıda, “milletvekillerinin cep numaraları üzerinden dinleme kontrolü yapılması” talebini reddetti. TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen, Anayasa ve yasalardaki “Soruşturmanın gizliliği, haberleşmenin gizliliği esastır. Elde edilen bilgi, belge ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik esastır. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez” hükümlerini anımsatarak, “Sonuç olarak bahsedilen taleplerin mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilmesi komisyonun takdirlerindedir” dedi. Şen, santral üzerinden dinleme yapılıyor olabileceğini kabul ederek, “Dinlenecek hedef numaranın santral numarası ya da şahıs numarası olduğuna bakılmaksızın mahkemelerce verilen dinleme kararları uygulanmaktadır. Mahkeme kararlarında hedef numaranın santral numarası olduğu ifade edilmiş ise itiraz edilmektedir” dedi.