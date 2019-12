-EMNİYETTEN BAŞBAKANA "TUĞRALI TABANCA" ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasının çok köklü bir düzenleme olduğunu belirterek, ''Bu, teşkilatımıza psikolojik olarak büyük bir moral kazandırmıştır'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Atalay ve bazı emniyet mensuplarını Başbakanlık Yeni Bina'da kabul etti. Beşir Atalay, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatına verdiği destekten dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Polis ve jandarmanın eski araçlarla hizmet verdiği, araçlarına benzin bulamadığı dönemlerin geride kaldığını ifade eden Atalay, AK Parti hükümeti döneminde güvenlik hizmetlerinde en yeni teknolojilerin kullanıldığını söyledi. Hükümetin, polis ve jandarmanın taleplerini tamamen karşıladığını, ödenek konusunda hiçbir sıkıntı çekilmediğini belirten Atalay, şöyle dedi: ''Polis teşkilatımız, çok eski ve köklü gelenekleri olan bir kurum. Kurulduğu günden beri polis teşkilatımıza en büyük destek, en büyük jest nedir denirse, ben derim ki bu askerlikle ilgili çıkan kanundur. Bu kadar önemlidir, çok köklü bir düzenlemedir. Bu teşkilatımıza psikolojik olarak büyük bir moral kazandırmıştır. Bu moralle, bu motivasyonla teşkilatımız görevini daha bir aşkla, şevkle yerine getirecektir.'' Kanunun Başbakan Erdoğan'ın desteği ile çıktığını ifade eden Atalay, ''Bu çalışmaya başlarken ben sizinle görüştüm, 'Sayın Başbakanım bu konu üzerinde çalışacağım. Desteğiniz olur mu?' dedim. Siz de 'Tamam' dediniz. Ben onun için bu çalışmayı yürüttüm. Tamamen muafiyet konusu da sizin çözdüğünüz bir konudur'' dedi. Bakan Atalay, ''Polis teşkilatına en büyük katkıyı, desteği, prestiji ve jesti yapan, veren Başbakanımız olarak size canı gönülden teşekkür ediyorum'' dedi. Atalay, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un İçişleri Bakanlığı döneminde çıkmış olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'e de teşekkür eden Atalay, düzenlemenin bu şekilde oluşmasında Genelkurmay Başkanı'nın çok büyük desteği ve yardımını gördüklerini belirtti. -''PERSONELİN ASKERE GİTMEMESİ TEŞKİLATI GÜÇLENDİRDİ'' Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da şu anda 3 bin 800 polisin askerde bulunduğunu, 34 bin 700 personelin de askere gitmek üzere beklediğini söyledi. Polis okullarında eğitim gören 12 bin, POMEM'lerde kurs gören 10 bin personelin de askerlik yükümlülüğü altında olduğunu belirten Köksal, bunların askere gitmesinin polis teşkilatında zafiyet ve eksiklik meydana getireceğine dikkati çekti. Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu personelin askere gitmemesinin teşkilatı güçlendirdiğini ifade eden Köksal, terhislerin yarından itibaren başlayacağını, sadece İstanbul'da 3 bin polisin görevine devam edeceğini dile getirdi. Köksal, polis ile jandarmanın aynı hizmeti birlikte yürüten iki kurum olduğunu, polisin de askerlikle ilgili her türlü eğitimi aldığını belirtti. Bu düzenlemenin teşkilatta uzun yıllardır beklendiğini aktaran Köksal, ''Bize verilen destek ve himayenin farkında olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güveni, yarınlarından emin şekilde yaşaması için hizmetlerimizi sürdüreceğiz'' dedi. -BAŞBAKAN ERDOĞAN'A TUĞRALI POLİS TABANCASI- Başbakan Erdoğan'a konuşmaların ardından, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal tarafından, polis teşkilatının ilk kullandığı silahlardan 1903'de imal edilmiş ve üzerinde tuğra olduğu için ''tuğralı polis tabancası'' olarak adlandırılan tabanca hediye edildi. Köksal, Erdoğan'a, şunları söyledi: ''Zatıalinize hatıra olarak polislerin kullandığı ilk silahlardan takdim etmek istiyorum. Bu silah aradan yüzyılı aşkın bir süre geçtiği için polisin gelişimini de gösteriyor. Zatıalinizin verdiği bütçe ile en iyi silahları zaten alıyoruz. Bir de Sayın Başbakanım ilk defa size uyguluyoruz, yönetmeliğimizde böyle bir çalışma yaptık, teşkilatımıza büyük destekler veren, teşkilatımızla kucaklaşan, bunun her türlü sıkıntısında hemen yanı başında gördüğü insanlara vermek üzere bir onur kimliği. Bu ilk onur kimliğimizi de zatıalinizin kabul buyurması halinde size takdim etmek istiyoruz. Çünkü az önce siz de söylediniz, ben bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bize parasal olarak, maddi olarak, her türlü desteği sağladınız ama sağladığınız başka bir destek var; en sıkıştığımızda, bizim üstümüze en gelindiği zamanda, sizin çıkıp o polis teşkilatını savunmanız yok mu, bizi o bitiriyor efendim. En büyük desteği orada görüyoruz, bunu burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bir de size polis kokartı veriyoruz Sayın Başbakanım, böylece polisler, kalplerinden neşet eden kalbi duygularını da böylece zatıalinize arz etmek istiyorum, kabul buyurursanız bizi şereflendirirsiniz.'' Köksal, silahı, kokartı ve onur kimliğini Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan ise törene katılan polislere birer hediye verdi.