Emniyet'ten araç sahiplerine 'Jammer' uyarısı

Otomobil hırsızlarının, sinyal bozucu (Jammer) cihazlar ile araçların kapılarını açık bırakabildikleri ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, "Jammer ile araçların kapılarının açık bırakıldığı unutulmamalıdır. Bu sebeple, aracınızı uzaktan kumanda cihazı ile kapattığınız durumlarda kapıların kilitli olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz” uyarısında bulundu.

Asayiş Dairesi Başkanlığı, bir vatandaşın ‘Otomobilimin çalınmaması için ne yapmalıyım?’ sorusunu cevaplandırdı.

Araçlarda basit ama pratik bir çözüm olan ‘direksiyon kilidi, baston kilidi, el freni kilidi ve tekerlek kilidi’ gibi sistemlerin bir ya da birkaçının bulunması gerektiği bildirildi.

Asayiş Dairesi'nden yapılan açıklamada şu uyarılara yer verildi:

Aracı çalışır vaziyette bırakmayın

"Kısa süreli de olsa aracınızdan ayrılmanız gerektiği durumlarda kontak anahtarını araç üzerinde veya aracı çalışır vaziyette bırakmayınız. Kaza süsü vererek araçların çalınabileceği unutulmamalı ve kaza sonrasında kontak anahtarları araç üzerinde asla bırakılmamalıdır. Hatta mümkünse aracın içerisindeki varsa değerli eşya ve paralarınızın da çalınmaması için aracınızın kapılarını mutlak suretle kilitleyiniz.

Immobilizier sistemli araçların, anahtarları ele geçirildikten sonra çalındığını unutmayınız. Bu sebeple, ev, iş yeri gibi yerlerde ya da üzerinizde anahtarlarınızı görünür bir şekilde bulundurmayınız. Sinyal bozucu (jammer) cihazlar ile araçların kapılarının açık bırakıldığı unutulmamalıdır. Bu sebeple, aracınızı uzaktan kumanda cihazı ile kapattığınız durumlarda kapıların kilitli olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz."

Araçtaki alarm sisteminin çalmaya başlamasıyla aracın hemen yanına gidilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamada, aracın kapı, bagaj ve depo kapağı kilit sistemlerinde herhangi bir tahrifat olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği dile getirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Alarmı normale çevirmeniz durumunda alarm daha sonradan çalmaya devam ederse aracınızı farklı ve güvenli bir alana park ediniz. Alarm sisteminizi asla devre dışı bırakmayınız. İmkanlarınız ölçüsünde aracınıza 'Araç Uydu Takip Sistemi' taktırınız. GPRS aracılığı ile uydudan alınan bilgiler sayesinde çalınan aracınızın yer konumlaması yapılarak ele geçirilmesine kolaylık sağlayabilirsiniz. Bütün önerilerin yerine getirilmesi durumunda aracın yine de çalınabileceği dikkate alınarak maddi yönden de mağduriyet yaşamamanız için aracınıza mutlaka kasko sigortası yaptırınız."