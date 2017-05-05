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Emniyetten "215 bin kişilik ByLock listesi" haberine yalanlama

"Genel bilgilerin yer aldığı kısımlar dışında, tüm ayrıntıları ile gerçek dışıdır"

05 Mayıs 2017 00:41

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce, "215 bin kişilik ByLock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği"ne dair haberin, genel bilgilerin bulunduğu kısımlar dışında tüm ayrıntılarıyla gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın adının zikredildiği, “215 bin kişilik bylock listesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğine” dair haber, genel bilgilerin yer aldığı kısımlar dışında, tüm ayrıntıları ile gerçek dışıdır.

Halka doğru bilgi verme kanallarını kullanmak durumunda olan medya kuruluşları, bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları bu haberler ile milletin ve devletin bekası için büyük önem taşıyan bu soruşturmaların mecrasından saptırılmasına sebep olmaktadırlar.

Tarafımızca yapılacak bilgilendirmeler dışındaki her türlü bilgi ve belge, yönlendirmeye açık ve kamuoyunu yanıltıcı olacaktır. Bu nedenle; üzerimize düşen kısımlarla ilgili olarak, kamuoyuna yapılan açıklamalar dışındaki açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmemesi, soruşturmaların selameti açısından büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.    ​ 

 

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