 EMNİYETTEN 173. YIL TANITIM KLİPLERİ

\" Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan kliplerde \"Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl\" sloganı kullanılıyor.

Haber: İstanbul DHA

Türk Emmiyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından klipler hazırlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıldönümüyle ilgili hazırlanan tanıtım filmini basınla paylaştı. 2 ayrı tanıtım filminde polis teşkilatının tüm unsurları yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan klip, \"Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl\" sloganı ile sona eriyor.

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