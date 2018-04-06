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 EMNİYETTEN 173. YIL TANITIM KLİPLERİ

  " Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan kliplerde "Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173

06 Nisan 2018 14:38

 

\" Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan kliplerde \"Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl\" sloganı kullanılıyor. 

Haber: İstanbul DHA
Türk Emmiyet Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından klipler hazırlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü kuruluş yıldönümüyle ilgili hazırlanan tanıtım filmini basınla paylaştı. 2 ayrı tanıtım filminde polis teşkilatının tüm unsurları yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgulanan klip, \"Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. Yıl\" sloganı ile sona eriyor.

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