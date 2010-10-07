Emniyette Tuncay Güney skandalı

T24 - Resmi evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alındığı İstanbul Organize Suçlar Şubesinde yaptığı itiraflarla Ergenekon örgütü hakkında ilk bilgileri veren Tuncay Güney ve arkadaşları hakkında o tarihte projeli çalışma izni alındığı, Tuncay Güney ve bağlantılı olduğu ileri sürülen kişilerle ilgili hiç bir dinleme çalışması yapılmadığı 9 yıl sonra ortaya çıktı.



Tuncay Güney'in yaptığı itiraflara rağmen, soruşturmayı kapattığı iddia edilen dönemin Organize Suçlar Şube Müdürü ve Ergenekon sanığı Adil Serdar Saçan'ın Güney ve arkadaşları hakkında projeli çalışma izni aldığı ortaya çıktı. Gazeteport'ta yer alan habere göre; Ancak 15 Mart 2001 tarihinde, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in görevlendirdiği Muzaffer Yalçın'ın verdiği izinle başlatılan projeli çalışma kapsamında suç örgütünün elemanı olduğu ileri sürülen 14 kişinin kullandığı 29 cep ve sabit telefon hakkında mahkeme kararıyla dinleme kararı çıkartıldığı öğrenildi. Çıkartılan projeli çalışma izni İstihbarat Şubesine gönderildi. Ancak İstanbul İstihbarat Şubesinin projeli çalışma talimatını yerine getirmediği, dinleme ve çalışma yapılmadığı için de herhangi bir delile ulaşılamadığı, herhangi bir delile ulaşılamayınca da savcılığın soruşturmayı kapattığı anlaşıldı.





GÜNEY VE ARKADAŞLARI HAKKINDA OPERASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI



Ancak Saçan'ın talebi üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 8 yıl sonra istediği projeli çalışma belgelerinin de ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık olarak yargılanan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın talebi üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, 15 Mart 2001 tarihinde Tuncay Güney ve arkadaşları hakkında, dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in bu çalışma için görevlendirdiği Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Muzaffer Yalçın'ın izni ve sorumluluğunda yürütülen ön soruşturmanın bilgi ve belgeleri istendi. İstanbul Emniyet müdürlüğünden 13. Ağır Ceza Mahkemesine 15 Mart 2010 tarihinde Organize Suçlarla Şube Müdürü Hüseyin Işıldak ve İstihbarat Şubesinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer imzası ile gönderilen cevabi yazılarda, mahkemenin sorduğu sayı ve numarada Tuncay Güney ile ilgili herhangi bir bilgi ve belge bulunamadığı yanıtı verildi.





EMNİYETTE KAYIT BULUNAMADI



Tuncay Güney'in 1 Mart 2001 tarihinde İstanbul Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde verdiği ifade üzerine, Adil Serdar Saçan'ın teklifi, ile dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı ve Aykut Cengiz Engin'in görevlendirdiği Muzaffer Yalçın'ın talimatı ile başlatılan projeli çalışma kapsamında, aralarında Tuncay Güney'in de bulunduğu 14 sanığın kullandığı 29 cep ve sabit telefonun dinlenme izni olmasına rağmen yapılan çalışmalarla ilgili herhangi bir belge bulunamadığı mahkemeye gönderilen cevabi yazılarla ortaya çıktı







