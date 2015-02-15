Emniyette 'paralel yapı' soruşturmasında 17 polis tutuklandı

Emniyette ''paralel yapı'' iddialarına ilişkin İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 21 polisten 17'si tutuklanırken, diğer 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 21 şüpheli polisin sorgusu, 12 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da başlayıp, verilen aralarla birlikte 14 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'te sona erdi. İfade işlemlerinin arından hakimlik kararını açıklamak için yaklaşık 2 saat ara verdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, verilen aranın arından kararını açıklayan hakimlik, şüpheliler, Ali Fuat Altuntaş, İsa Ardıç, İsmail Yalınız, Mehmet Işık, Necati Arslan, Muhammet Yasin Akyar, Mustafa Uyanık, Mücahit Gökoğlu, Oğuzhan Ceylan, Erhan Körtek, Gafur Ataç, Mehmet Kuru, Ramazan Avşaroğlu, Selman Yuyucu, Serhat Taner Doğan, Sinan Karataş ve Ziya Yalabuk hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, kaçma ve delilleri yok etme ihtimali, tanık ve mağdurlar üzerinde baskı oluşturma şüphesinin bulunduğunu, adli kontrol tedbiri uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağını göz önüne alarak, ''Silahlı terör Örgüte üye olmak'', ''Casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortandan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Kılıç Arslan, Beyzade Ünver, Halil Akdeniz ve İsmail Acer hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 21 polis gözaltına alınmıştı.

Bu arada söz konusu soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında işlem başlatılmıştı. Aralarında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Ömer Köse ve Yurt Atayün'ün de yer aldığı 8 şüpheli ise 22 Temmuz 2014 tarihli soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bu şüpheliler, tutuklu bulundukları cezaevinden getirilerek, soruşturma savcılığınca önümüzdeki hafta ifadeleri alınması bekleniyor.