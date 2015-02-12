Yasadışı dinleme operasyonunda 21 polise tutuklama talebi

Emniyette "paralel yapı" iddialarına yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 polis, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan emniyet mensupları, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, ifadesini aldığı polisleri, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''yasa dışı dinleme, casusluk, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, resmi belgede sahtecilik, terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 21 polis gözaltına alınmıştı.