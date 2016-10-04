Emniyette operasyon: 12 bin 801 polis açığa alındı

Görevden uzaklaştırılan personelin 2 bin 523'ü amir.

Açıklamada görevden alımların "667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin' 2'nci maddesi" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Hürriyet gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başlattığı operasyon kapsamında 81 kentte açığa alınmasına karar verilen polislere bugün itibarıyla tebligatların yapılacağını ve soruşturmalar sonucunda, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen polislerin meslekten ihraç edileceğini duyurdu.