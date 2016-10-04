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BBC Türkçe

Emniyette operasyon: 12 bin 801 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi ardından yürütülen "FETÖ/PDY ile irtibatı olduğu değerlendirilen" 12 bin 801 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

04 Ekim 2016 10:49

internet sitesinden

Görevden uzaklaştırılan personelin 2 bin 523'ü amir.

Açıklamada görevden alımların "667 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin' 2'nci maddesi" kapsamında yapıldığı belirtildi.

Hürriyet gazetesi, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nde başlattığı operasyon kapsamında 81 kentte açığa alınmasına karar verilen polislere bugün itibarıyla tebligatların yapılacağını ve soruşturmalar sonucunda, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen polislerin meslekten ihraç edileceğini duyurdu.

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