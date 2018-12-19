Emniyette FETÖ soruşturmasında 49 gözaltı kararı

Özkan ARSALAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da FETÖ/PDY\'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 12 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 eski polis gözaltına alınırken, firari 26 eski polis aranıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatları tespit edilen, 12 eski emniyet müdürü, 16 eski komiser ve emniyet amiri, 21 eski polis memuru olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçem polis, düzenlediği operasyonla şüphelilerden 23\'ünü gözaltına alındı. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonlar ise sürüyor. Şüphelilerin bir kısmının Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile daha önce görevinden alındığı bir kısmının ise emekli olduğu açıklandı. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 16\'sında örgütün gizli haberleşme programı olan \'ByLock\' tespit edildiği belirtildi.

