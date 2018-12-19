Emniyette FETÖ soruşturmasında 49 gözaltı kararı



Ankara\'da FETÖ/PDY\'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında 12 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY\'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları tespit edilen, 12 eski emniyet müdürü, 16 eski komiser ve emniyet amiri, 21 eski polis memuru olmak üzere 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla yapılan operasyonda şüphelilerden 23\'ünün gözaltına alındığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin bir bölümünün daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden alındığı ve bir bölümünün de emekli olduğu açıklandı. Gözaltı kararı verilen 49 kişiden 16\'sında da örgütün gizli haberleşme programı olan \'ByLock\' tespit edildiği belirtildi.



Haber: Özkan ARSALAN/ANKARA, (DHA)