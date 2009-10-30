Emniyette 'Ece Gürsel' soruşturması

Ardıç’ın yazısı

30 Eylül tarihli köşe yazısında, isim vermeden aynı gazetenin yazarlarından Uluç ile manken Gürsel’in adının geçtiği bir olayı aktaran Ardıç, “Sweetheart” başlıklı yazısında Uluç’u “dede”, Gürsel’i “torun” olarak tanımladı.Ardıç, son olarak İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda adı yeniden gündeme gelen ve zanlılardan Mustafa Fehmi Okay ile bir otelde 20 bin lira karşılığında birlikte olduğu iddia edilen Gürsel’in, daha önce de bir fuhuş operasyonunda Uluç tarafından polisin elinden kurtarıldığını ve operasyon sırasında Uluç’un polise “ricacı” olduğunu öne sürdü.Dosya inceleniyorEmniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, bu iddia üzerine bizzat olayın müfettişlerce incelenmesi talimatını verdi. EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara’dan iki kıdemli polis başmüfettişini soruşturma yapmakla görevlendirdi. Müfettişler, İstanbul Asayiş Şubesi’nce 3 yıl önce yapıldığı belirtilen fuhuş operasyonuyla ilgili dosyayı inceleyecek.Müfettişler, Uluç’un herhangi bir polis görevlisi veya yetkilisiyle görüşüp görüşmediğini, polisle irtibatının olup olmadığını, varsa ne boyutta olduğunu araştıracak. Operasyonu yapan polis-lerin yanı sıra dönemin polis müdürlerinin de bilgisine başvuracak olan müfettişler, gerekirse Sabah yazarları Ardıç ve Uluç ile Gürsel’in de ifadesini alacak.“Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, CHP Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay’ın kardeşi Mustafa Fehmi Okay, Çırağan Oteli’nde ünlü bir manken hanımla 20 bin lira karşılığında ‘beraber olduğunu’ söylemiş... Hanımın adını vermeyelim. Fakat bu hanımın ‘bu boyutuna’ inanmak istemiyoruz. Aslına bakarsanız hiçbir manken böyle ‘kaka’ şeyler yapmaz. Tevatürdür. Kendisi, dedesi yaşında bir adamla ‘düzeyli bir birliktelik’ yaşamış ve öpücüklü resimler de çektirmişti... Demek ki ‘düzgün’ bir kızdır. Aynı hanımın Etiler’de gene bir fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda ‘basıldığı’ ve eski sevgilisi olan dede tarafından ‘polise rica edilerek’ kurtarıldığı dedikodusu da kesinlikle yalandır! Dedeyi de torunu da tenzih eder, ikisinin de yanaklarından öperiz.”