Emniyette Data Şubesi kuruluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Data Polis Şubesi adında yeni bir birimin kurulması hazırlıkları yapılıyor. Yeni birim, internet suçlarına bakacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir birim kurmaya hazırlanıyor, adı Data Polis Şubesi. Yeni şube, gelişen teknolojiyle birlikte artan internet suçlarına karşı mücadele edecek.

Siber suç kapsamına giren olay sayısının bir önceki yıla oranla yaklaşık iki kat arttığı tespitinden yola çıkan Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Yeni kurulacak Data Polis Şubesi ile Emniyet, internetteki işlemlerden zanlıların izini sürebilecek, olası şüphelinin açık kimliğini sanal ortamdan tespit çalışmaları yapacak.

Emniyet, bilişim suçlarının önlenmesi ve azaltılması için doğrudan veya dolaylı katkı sağlayabilecek kişi ve kuruluşlarla da işbirliği yapacak.