Emniyet'te aktif görevde olmayan müdürler emekli edilecek

Yeni güvenlik yasasında yapılan düzenleme ile polis kolejinde okumakta olan öğrenciler uygun okullara nakledilecek, görevli öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara atanacaklar.



hürriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, yeni düzenlemede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde halen belli görevlerde olan 1. sınıf emniyet müdürleri yerlerini koruyacaklar. Ancak getirilen geçici madde ile, maddede sayılan görevlerde olmayan tüm 1. sınıf müdürler, Yüksek Kurul önerisi ve İçişleri Bakanı Kararı ile, kanun yürürlüğe girer girmez emekli edilebilecekler.

Kimler emekli edilecek?

"Emekli edilebilir" kategorisinde olmayan görevler, geçici maddede şöyle sıralandı; "Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar."

Emekli edilebilecek müdürler

Yine geçici maddeye göre, 1. sınıf müdürlerin aksine, 2., 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, eğer emeklilik şartlarını doldurmuşlarsa, hangi görevde olurlarsa olsunlar, Kurul önerisi ve Bakan onayı ile, kanun yürürlüğe girer girmez emekli edilebilecekler.

Terfi için zaman doldurmak yerine liyakat geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde terfiler için daha önce, mevcut rütbede gerekli zamanı doldurmak genel olarak yeterli sayılıyordu. Rütbede bekleme süresini dolduran müdürler, kurul kararı ile bir üst rütbeye terfi ettiriliyordu. Şimdi bekleme süresinin yanı sıra, üst rütbeye terfiler için liyakatı da öne çıkaran bir düzenleme getirildi.

Müdürlere kadro kısıtlaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mevcut personel kanununda, rütbeler için kadro sınırlaması yoktu.

Örneğin birinci sınıf emniyet müdürü rütbesine gelenler, aktif hiçbir göreve atanmasalar dahi, yaş haddine kadar emniyet bünyesinde görevlerine devam edebiliyorlardı. Şimdi yaş haddinin yanı sıra, bir de kadro sınırlaması getirildi.

Buna göre, her yönetim rütbesi için kadro sınırlaması getirildi. Kendi rütbesindeki bekleme süresini tamamladıktan sonra, belli bir süre içinde herhangi bir kadroya atanmayan müdürler için emeklilik yolu açıldı.

2. sınıf müdürler, ilçe emniyet müdürü olarak atanabilecek

Mevcut sistemde, en üst rütbeler olan 1 ve 2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde olanlar, ilçe emniyet müdürü olarak atanamıyorlardı.



Ancak bazı ilçelerin, kimi ilden çok daha büyük nüfusa sahip olduğu göz önüne alınarak, bu düzenleme değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre, büyük ilçelerin emniyet müdürlüğü görevine 2. sınıf emniyet müdürü rütbesindekiler de atanabilecekler.

Polis kolejleri kapatılıyor

Yeni düzenleme ile, polis kolejleri kapatılıyor. Polis kolejinde hala okumakta olan öğrenciler durumlarına uygun okullara nakledilecekler. Polis kolejinde görevli öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara atanacaklar.

Polis okulu mezunlarına sınav

Mevcut sistemde, Polis Yüksek Okulu'nu bitirenler, diplomalarını aldıkları anda polisliğe kabul ediliyorlardı. Yeni sistemle, polis meslek yüksek okulundan mezuniyet, otomatik atama için yeterli olmayacak. Mezun olanlar ayrıca bir sınava tabi tutulacaklar. Sınavda başarılı bulunanlar polis olarak atanacaklar.

İçişleri Bakanı'na ceza yetkisi

Mevcut sistemde, İçişleri Bakanı'nın emniyet bünyesinde ancak 3. sınıf emniyet müdürü ve altındaki kadrolara uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verme yetkisi bulunuyordu. Bakan'ın ceza yetkisi genişletildi; Yeni düzenleme ile İçişleri Bakanı artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personeline uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verebilecek.

Aynı şekilde valilere de emirleri altındaki tüm personele, rütbe sınırlaması olmaksızın, uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verme yetkisi tanındı.