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Emniyet'te '15 Temmuz' taltifi

Ödüllerin personelin hesaplarına yatırılmaya başlandığı da belirtildi

02 Aralık 2016 23:01

15 Temmuz darbe girişimini önlenmesinde gayret gösterdikleri gerekçesiyle emniyet teşkilatı personelinin 2 ila 7 bin lira arasında değişen taltif ücret alacağı belirtildi.

AA'nın Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, 81 ilin emniyet müdürlüklerine talimat gönderildi. Talimat doğrultusunda emniyet mensuplarına, görev yaptıkları şube, rütbe ve 15 Temmuz gecesi ve sonrasında gösterdikleri gayretler dikkate alınarak, 2 bin ila 7 bin lira arasında değişen taltif ücreti verilecek.

Ödüller, personelin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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