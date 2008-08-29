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Yaşam

Emniyetli fuhuş çetesi

İzmir'in de aralarında bulunduğu 4 ilde, yabancı uyruklu kadınları çalıştıran fuhuş şebekesi çökertildi. Çetede bulunan bir emekli emniyet müdürü aranı

29 Ağustos 2008 03:00

İzmir'in de aralarında bulunduğu 4 ilde, yabancı uyruklu kadınları çalışma vaadiyle getirdikten sonra fuhuşa zorladıkları belirlenen şebeke, polisin şafak baskınıyla çökertildi. Gözaltına alınan şebekenin kadın elebaşılarından Moldovalı C.B. ve Türk eşi, bebekleriyle Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu arada, fuhuş şebekesinin üyeleriyle ilişkisi olduğu ileri sürülen emekli birinci sınıf emniyet müdürünün de arandığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurdışından çalışma vaadiyle getirilen kadınların fuhuşa zorlandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmalarının ardından şebeke üyelerinin kimlikleriyle bağlantı kurdukları kişiler ve çalışma yöntemleri deşifre edildi. Şebekeyle ilgili soruşturmanının tamamlanmasının ardından da İzmir merkezli olarak Antalya, Manisa ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün birçok biriminden alınan takviye kuvvetlerle sabah saatlerinde yapılan baskınlarda, şebekenin liderleriyle zorla fuhuş yaptırılan kadınların da aralarında bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

POLİS BAVULLARINI TAŞIDI

Şebekenin elebaşıları arasında olduğu öne sürülen C.B. de Türk eşi ve bebeğiyle Bozyaka Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis aracında bebeğini eşine veren C.B., bezle yüzünü gizlemeye çalıştı. Polisin operasyonuyla kurtarılan yabancı uyruklu bazı kadınlar eşyalarını valizler içerisinde yanlarında getirdi. Polis memurları da, gözaltına aldıkları kadınların yürütmekte güçlük çektikleri valizlerini taşıyarak yardımcı oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ARANIYOR

Operasyon kapsamında şebeke elemanlarıyla ilişkisi olduğu bildirilen emekli Birinci Sınıf Emniyet müdürünün de arandığı bildirildi. Operasyonun zanlıların verecekleri ifadeler ve elde edilecek bilgiler doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

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