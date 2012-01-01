Emniyet'i sarsan ölüm!

T24 - EGM Trafik Planlama Dairesi Başkanı Türker evinin balkonundan düşerek öldü.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Plan ve Destek Daire Başkanı Ahmet Türker, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, daha önce beyin ameliyatı geçiren Türker'in, gece Batıkent'teki evinin balkonuna çıktığı sırada dengesini kaybederek 9. kattan düştüğü bildirildi.



Olay yerinde hayatını kaybeden Türker'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.



Türker'in cenazesi, yarın Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.







