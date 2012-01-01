T24 LogoT24 Logo
Politika

Emniyet'i sarsan ölüm!

EGM Trafik Planlama Dairesi Başkanı Türker evinin balkonundan düşerek öldü...

01 Ocak 2012 02:00

T24 - EGM Trafik Planlama Dairesi Başkanı Türker evinin balkonundan düşerek öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Plan ve Destek Daire Başkanı Ahmet Türker, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, daha önce beyin ameliyatı geçiren Türker'in, gece Batıkent'teki evinin balkonuna çıktığı sırada dengesini kaybederek 9. kattan düştüğü bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Türker'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Türker'in cenazesi, yarın Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24