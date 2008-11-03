T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emniyete işi düşen parmak izi verecek

Ehliyet almak isteyenler, tescil işlemleri ve pasaport çıkartmak isteyenlerden 1. Kasim'dan itibaren parmak izi alınacak.

03 Kasım 2008 02:00

Polise ehliyet ve pasaport başvurularında parmak izi ve fotoğraf alma yetkisinin verilmesinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yönde hazırlıklara başladı.

Emniyet, tüm tescil ve pasaport şubeleri için elektronik parmak izi cihazı alacak. Ehliyet ve pasaport işlemlerinde polis, mürekkep yerine sadece live scan ve live ID denilen elektronik cihazları kullanacak. Yapılan düzenlemelerle 18 milyon 500 bin civarındaki ehliyet sahibi ile bir buçuk milyon civarındaki pasaport sahibinin parmak izi ve fotoğrafları polis kayıtlarına geçecek. Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde bulunan tescil ve pasaport şubelerine otomatik parmak izi alım cihazı almak amacıyla da harekete geçti. Parmak izi cihazı bulunmayan bu şubelerin ihtiyacı karşılandıktan sonra müracaat sırasında hizmetin verildiği yerde mürekkep kullanılmadan parmak izi alınacak. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da yayınladığı genelge ile bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Uygulama 1 Kasım sabahından beri yürülükte.

Parmak izi kapsamının kısa dönemde artıcapı, her tür devlet işleminde kullanılacapı belirtiliyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24