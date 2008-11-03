Emniyete işi düşen parmak izi verecek

Polise ehliyet ve pasaport başvurularında parmak izi ve fotoğraf alma yetkisinin verilmesinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yönde hazırlıklara başladı.



Emniyet, tüm tescil ve pasaport şubeleri için elektronik parmak izi cihazı alacak. Ehliyet ve pasaport işlemlerinde polis, mürekkep yerine sadece live scan ve live ID denilen elektronik cihazları kullanacak. Yapılan düzenlemelerle 18 milyon 500 bin civarındaki ehliyet sahibi ile bir buçuk milyon civarındaki pasaport sahibinin parmak izi ve fotoğrafları polis kayıtlarına geçecek. Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ilde bulunan tescil ve pasaport şubelerine otomatik parmak izi alım cihazı almak amacıyla da harekete geçti. Parmak izi cihazı bulunmayan bu şubelerin ihtiyacı karşılandıktan sonra müracaat sırasında hizmetin verildiği yerde mürekkep kullanılmadan parmak izi alınacak. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da yayınladığı genelge ile bu konudaki hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



Uygulama 1 Kasım sabahından beri yürülükte.



Parmak izi kapsamının kısa dönemde artıcapı, her tür devlet işleminde kullanılacapı belirtiliyor