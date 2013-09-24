Emniyete çağrılan Burcu Esmersoy, iddialara cevap verdi

Esmersoy korsan CD aldığı ve şebeke üyeleri ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından dün yapılan ve 45 kişinin gözaltına alındığı 160 bin CD ele geçirilen operasyonla ilgili emniyet müdürlüğüne çağırılan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emniyete gelme nedeniyle ilgili sorulan soruya "Emniyette bir soruşturma yapılıyordu ve ben de soruşturmaya yardımcı olmam amacıyla davet edildim. Tanık sıfatıyla yani şüpheli sıfatıyla değil" diye cevap verdi.

Şüphelinin telefonunda numarası bulunmuş

Korsan CD operasyonunda isminin geçtiği iddialarının sorulması üzerine Esmersoy, "Şüphelilerden bir tanesinin telefonunda benim kullanmadığım bir telefonum var. Sanırım oradan" dedi. Esmersoy, "Siz şahsı tanıyor musunuz?" diye sorulunca da, "Tanımıyorum" yanıtını verdi.

'Korsan CD almadım'

"Korsan CD aldınız mı?" sorusuna da, "Hayır almadım" yanıtını veren Esmersoy, bir basın mensubunun "Teyplerde görüşmeler varmış" demesi üzerine ise, kullanmadığı hatta mesajlar olduğunu belirterek aracına bindi ve emniyetten ayrıldı.