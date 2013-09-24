T24 LogoT24 Logo
Magazin

Emniyete çağrılan Burcu Esmersoy, iddialara cevap verdi

Korsan CD operasyonu ile ilgili emniyete çağırılan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı

24 Eylül 2013 20:19

Esmersoy korsan CD aldığı ve şebeke üyeleri ile görüştüğü iddialarını yalanladı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından dün yapılan ve 45 kişinin gözaltına alındığı 160 bin CD ele geçirilen operasyonla ilgili emniyet müdürlüğüne çağırılan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Emniyete gelme nedeniyle ilgili sorulan soruya "Emniyette bir soruşturma yapılıyordu ve ben de soruşturmaya yardımcı olmam amacıyla davet edildim. Tanık sıfatıyla yani şüpheli sıfatıyla değil" diye cevap verdi.
 

Şüphelinin telefonunda numarası bulunmuş

 
Korsan CD operasyonunda isminin geçtiği iddialarının sorulması üzerine Esmersoy, "Şüphelilerden bir tanesinin telefonunda benim kullanmadığım bir telefonum var. Sanırım oradan" dedi. Esmersoy, "Siz şahsı tanıyor musunuz?" diye sorulunca da, "Tanımıyorum" yanıtını verdi.
 

'Korsan CD almadım'

 
"Korsan CD aldınız mı?" sorusuna da, "Hayır almadım" yanıtını veren Esmersoy, bir basın mensubunun "Teyplerde görüşmeler varmış" demesi üzerine ise, kullanmadığı hatta mesajlar olduğunu belirterek aracına bindi ve emniyetten ayrıldı.

ETİKETLER

burcu esmersoykorsan cdsunucuemniyetgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24