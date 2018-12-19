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Emniyete 3 bin 256 sabit ve 875 hareketli kamera

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, 2019 yılı sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin 256 sabit ve 875 hareketli kamera, 221 Plaka Tanıma Sistemi, 84 Lazer PTZ ve 2 termal kameranın teslim edileceğini açıkladı

19 Aralık 2018 14:33

ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı, 2019 yılı sonuna kadar Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne 3 bin 256 sabit ve 875 hareketli kamera, 221 Plaka Tanıma Sistemi, 84 Lazer PTZ ve 2 termal kameranın teslim edileceğini açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı\'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ASELSAN ile imzalanan anlaşmayla kent güvenlik sisteminin yaygınlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, 2019 yılı sonuna kadar 3 bin 256 sabit ve 875 hareketli kamera, 221 Plaka Tanıma Sistemi, 84 Lazer PTZ ve 2 termal kameranın Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi.

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