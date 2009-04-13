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Yaşam

Emniyet’e 10 bin yeni polis

İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 6 aylık eğitimden geçirilecek 10 bin üniversite mezunu, polis olacak.

13 Nisan 2009 03:00

Emniyet Teşkilatı bünyesine 10 bin üniversite mezunu alınacak.

Türk Polis Teşkilatı 200 bini aşkın kadrosuyla güvenlik hizmetini yürütüyor. 29 daire başkanlığı, 81 il emniyet müdürlüğü, 408 ilçe emniyet müdürlüğü, 476 ilçe emniyet amirliği ile bin 313 polis merkezi, asayişten teröre, trafikten uyuşturucuyla mücadeleye kadar halkın huzuru ve güvenliği için çalışıyor.

Güvenlik birimlerinin bina, tesis, araç ve teçhizatı temin edilirken; personel de eğitimden geçiriliyor. 2004-2008 yılları arasında 35 bin 310 polis yetiştirildi. 2009 yılında ise 6 bin 410 civarında öğrenci mezun olacak.

Polis teşkilatının yüzde 70'i üniversite veya yüksek okul mezunu. Her yıl polislerin yüzde 50'si hizmet içi eğitimden geçiriliyor.

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