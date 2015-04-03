Emniyet: Yere yatırılarak bölgeden uzaklaştırılma konsepti geliştirilerek, muhafazaları sağlanmıştır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ters kelepçeli şekilde yere yatırılan öğrenciler ile ilgili “grubun can güvenliğini sağlamak gayesiyle yere yatırılarak bölgeden uzaklaştırılma konsepti geliştirilerek, güvenli bir alanda muhafazaları sağlanmıştır” dedi.

Gözaltına alınan arkadaşlarını beklediklerini sırada Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırı sonucu Vergi Dairesi’nin otoparkına kaçan 18 öğrencinin ters kelepçeli şekilde yüzükoyun yere yatırıldığı fotoğraf sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çekmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, tepkiler nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, "Bölgeden uzaklaştırma konsepti geliştirerek, güvenli bir alanda muhafazaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“02.04.2015 günü bazı basın yayın organlarında “Dokuz Saat Ters Kelepçeyle Bekletilen Öğrenciler Anlattı” şeklinde yer alan haberler ile ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilmesi ihtiyacı duyulmuştur.

“Çağlayan Adliyesinde DHKP/C terör örgütü mensuplarınca yapılan terör saldırısına destek vermek amacıyla İstanbul Üniversitesi ve Adli Tıp binası önünde gözaltına alınan 64 kişi ile ilgili 01.04.2015 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Hizmet Binası önünde gözaltıları protesto etmek isteyen şahısların toplandığı,

DHKP/C terör örgütü mensubu Elif Sultan KALSEN isimli teröristin silahlı saldırısı esnasında göstericilerden birinin ayağından yaralandığı, protestocu grubun zarar görmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde grubun can güvenliğini sağlamak gayesiyle yere yatırılarak bölgeden uzaklaştırılma konsepti geliştirilerek Maliye binası içerisinde daha güvenli bir alanda muhafazaları sağlanmıştır.”