Emniyet, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in görüntülerini sızdıranların peşine düştü

Emniyet Genel Müdürlüğü, sunucu Vatan Şaşmaz ve eski manken Filiz Aker'in görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili polis başmüfettişi görevlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Filiz Aker, bir otelde Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar etmişti. Olay sonrası ortaya çıkan bir kadın, 'polisten aldığını' iddia ettiği ceset görüntülerini medya kuruluşlarına satmaya kalkmıştı. Sözcü muhabiri Turgut Erat, "Elimde otel odasına ait görüntüler var. İsterseniz size satarım" diyen kadınla ‘pazarlığa’ girişmiş ve oyuncu olduğu ortaya çıkan Didem Ç. isimli kadının planını duyurmuştu. Söz konusu kayıt daha sonra sosyal medyaya da düşmüş, gizli kalması gereken görüntüler dolaşıma sokulmuştu.

'Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle' olaya ilişkin görüntü ve haberlere yayın yasağı getirilmişti.