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Yaşam

Emniyet: Tuncel istihbarat elemanıydı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Dink cinayetinin görüldüğü mahkemeye gönderdiği bilgi notunda, Erhan Tuncel’in radikal dini grupların izle

11 Ekim 2008 03:00

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Dink cinayetinin görüldüğü mahkemeye bir bilgi notu gönderdi. Notta Erhan Tuncel’in radikal dini grupların izlenmesi amacıyla istihbarat elemanı olarak alındığı bildirildi. 
 
İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek imzasıyla gönderilen bilgi notunda, Tuncel’in 17 Kasım 2004’ten itibaren yardımcı istihbarat elemanı olarak emniyette kayıt altına alındığı” belirtildi.
2 yıl süreyle görev yapan Tuncel’in, emniyete 11 buluşma, 10 da haber raporu sunduğu belirtiliyor.

Tuncel’in, 12 Nisan 2006’da Hrant Dink’e eylem yapılacağını bildirdiği ve bunun üzerine Yasin Hayal için 3’er aylık dönemlerde 5 kez dinleme yapılması için izin alındığı ifade ediliyor.

Bu nota göre Yasin Hayal cinayet işlendiği dönemde polis tarafından teknik takip altındaydı.

Ama bilgi notunda, Ogün Samast’ın defalarca telefonla aramasına rağmen neden cinayetin engellenemediğine ilişkin bir bilgi yer almıyor.

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