T24 LogoT24 Logo
Yaşam

EMNİYET TEŞKİLATI ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A)

09 Kasım 2010 14:22

-EMNİYET TEŞKİLATI ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal başkanlığındaki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Köksal, beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli, polis akademisi ve polis koleji öğrencileri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.      Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Oğuz Kağan Köksal, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:      ''Yüce Atatürk, Türk emniyet teşkilatının mensupları olarak ebediyete intikalinin 72. yıl dönümünde manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Şanla, şerefle ve başarılarla dolu tarihinden güç alarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasinin üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, huzur ve barışın teminatı olan emniyet teşkilatı, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak, ulusumuza hizmet yolunda kararlılıkla yürümektedir. En büyük eserin olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak azmi ile aziz hatıranın önünde saygıyla eğiliyor, kalplerimizden taşan şükran duygularımızı sunuyoruz.  Ruhun şad olsun.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24