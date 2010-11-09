-EMNİYET TEŞKİLATI ATA'NIN HUZURUNDA ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal başkanlığındaki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Köksal, beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli, polis akademisi ve polis koleji öğrencileri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Oğuz Kağan Köksal, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Yüce Atatürk, Türk emniyet teşkilatının mensupları olarak ebediyete intikalinin 72. yıl dönümünde manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Şanla, şerefle ve başarılarla dolu tarihinden güç alarak çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, ilke ve inkılaplarına bağlı, demokrasinin üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı, huzur ve barışın teminatı olan emniyet teşkilatı, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak, ulusumuza hizmet yolunda kararlılıkla yürümektedir. En büyük eserin olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak azmi ile aziz hatıranın önünde saygıyla eğiliyor, kalplerimizden taşan şükran duygularımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun.''