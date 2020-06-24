Emniyet'ten 'Savunma Yürüyüşü açıklaması: Baro başkanlarına mevzuata uygun davrandık

Emniyet Genel Müdürlüğü, baro başkanlarının Ankara’ya 300 metre kala durdurulması ve kente girişlerinin 26 saat engellenmesiyle ilgili ikinci bir açıklama yaptı.

Baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar kendilerine hatırlatılarak yürüyüşe müsaade edilmeyeceği ancak gelmiş oldukları araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağı belirtilmiştir.

Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirlerarası karayolunu trafiğe kapayan grup, mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır.

Bu durum kamuoyunda bazı kesimler tarafından polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde ifade edilmiştir.

Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

Ne olmuştu?

Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için birçok ilden yürüyen baro başkanları Ankara girişinde polis tarafından ”Valilik izni yok” denilerek engellenmiş, oturma eylemi başlatmıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Baro eski Başkanı Önder Sav’ın arabuluculuk yapması üzerine kente yürüyerek girilmesine izin verilen başkanlar araçlarla Anıtkabir’e gitmişti.