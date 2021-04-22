Emniyet'ten geri adım: "İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önceki 34 günde 34 kadın, fesihten sonraki 34 günde ise 25 kadın hayatını kaybetti" paylaşımı silindi

Emniyet Genel Müdürlüğü, "İstanbul Sözleşmesi feshedilmeden önceki 34 günde 34 kadın, fesihten sonraki 34 günde ise 25 kadın hayatını kaybetti" paylaşımını sildi.

Yeni paylaşım: İstanbul sözleşmesi öncesi ve sonrası rakamlar aşağıda

EGM'nin Twitter hesabından yapılan yeni paylaşımda ise, "Kadına her türlü şiddetin birine dahi tahammül edemeyiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Defalarca yalanlamamıza rağmen teşkilatımıza yönelik aynı iftirayı devam ettiriyorlar. Suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul sözleşmesi öncesi ve sonrası rakamlar aşağıdadır." ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 'hayatını kaybeden' kadın sayısı yüzde 26 azaldı" paylaşımını yaptı.

TIKLAYIN | Soylu paylaşımında ‘kadın cinayetleri’ demedi: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 'hayatını kaybeden' kadın sayısı yüzde 26 azaldı