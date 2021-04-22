Soylu paylaşımında ‘kadın cinayetleri’ demedi: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 'hayatını kaybeden' kadın sayısı yüzde 26 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından polisin kadına şiddete duyarsız kalarak, şiddet mağduru kadınların müracaatlarını almadığı iddiasını yalanladığı paylaşımında, 13 Şubat - 19 Mart tarihleri arasında 34 kadının, 19 Mart - 22 Nisan tarihleri arasında da 25 kadının 'hayatını kaybettiği' verisini paylaştı. Yüzde 26 azalma vurgusu yapan Soylu'nun paylaşımında "kadın cinayeti" ifadesini kullanmaması dikkati çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin şiddete duyarsız kaldığına ilişkin iddiaların “yalan ve iftira” olduğunu söyledi. “Gizleyemedikleri polis düşmanlığını ortaya koymak için güya İstanbul Sözleşmesi’ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. Bu apaçık yalandır. Bunlar da arlanmaz yalancıdır” diyen İçişleri Bakanı, “CHP’nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz” ifadesini kullandı.

“Biz onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız” diyen Soylu şu tabloyu paylaştı: