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Emniyet'ten Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin açıklama

16 Şubat 2021 19:34

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğini bildirdi.

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