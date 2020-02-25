Emniyet’ten "Davutoğlu'nun Konya'daki evinin koruma kararı kaldırıldı" iddiasına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'daki bağ evinde koruma kararı kaldırılması söz konusu değildir" denildi.

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Emniyet'ten yapılan açıklamada Davutoğlu'nun Konya'da bulunan ve koruma kararının kaldırıldığı belirtilen evin, çok sık kullanılmadığı belirtilerek, "Motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek Koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

EGM'den yapılan açıklama şöyle:

“Bugün bazı basın yayın kuruluşlarında eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı dair gerçeği yansıtmayan haberler yer almıştır. Söz konusu bu haberler üzerinde açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

Sayın Ahmet Davutoğlu Koruma yönetmeliği kapsamında özel koruma statüsünde bulunmasından dolayı kendisi ve aile bireylerine koruma hizmeti sağlanmaktadır.

Sayın Ahmet Davutoğlu, Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinin 6. ve 7. Maddesi kapsamında hakkındaki koruma şeklinin görevden ayrıldıktan sonrada taleplere bakılmaksızın korumaya alınacak başlıklı 7'inci maddesindeki, Eski Başbakan olduğu, Özel koruma kararının tüm koruma şekillerini kapsamasından dolayı konut ve işyeri koruması, yönetmelik hükümlerince sağlanmaktadır."

"63 personel görevlendirilmiştir"

Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 aracın görevlendirildiğini ifade eden Emniyet açıklaması, şöyle devam etti:

"Buradan da anlaşılacağı üzere, Sayın Ahmet Davutoğlu ve aile bireylerinin koruma hizmetine toplam 63 personel ve 10 araç görevlendirilmiştir.

Söz konusu haberlere yansıyan Konya Meram'daki bağ evini ise Sayın Davutoğlu'nun çok sık kullanmadığı, bu nedenle koruma noktasının mevcut haliyle devam etmesine, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4. maddesi Konut Koruma tanımında açıklandığı şeklide, motorlu devriye marifetiyle sık sık kontrol edilmesine, Sayın Davutoğlu'nun bulunduğu süre zarfında da koruma noktasına personel görevlendirilerek Koruma hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir.



Kamuoyuna yansıtıldığının aksine Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Konya Meram'daki bağ evinde koruma kararı kaldırılması söz konusu değildir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​​"